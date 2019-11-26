В Украине ужесточат наказание за фальсификацию лекарств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств».

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств грозит внутренней безопасности страны. Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств», — отмечается в сообщении.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трёх до пяти лет).

Те же действия, совершённые повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества.

Также закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. За распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путём злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности, Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определённые должности и с конфискацией имущества.

Если действия повлекли смерть человека или тяжкие последствия, или были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Закон вступил в силу.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоёмов и усилении ответственности за ограничение такого доступа.