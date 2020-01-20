Чем болели одесситы на прошлой неделе

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4363 одессита, из которых 71% составили дети до 17-ти лет.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню для данного времени года.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус).

Отмечается также, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составила 99 случаев, из которых 58% — дети, преимущественно в возрасте от одного года до четырёх лет.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 11 проб на санитарно-микробиологические показатели и 11 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.

На предыдущей неделе, как сообщала Одесса News, 2996 одесситов заболели ОРВИ и гриппом, из которых 70,4% составили дети до 17-ти лет, а также зарегистрированы 86 случаев кишечных инфекций, из которых 63% — дети, преимущественно в возрасте 1-4 лет.