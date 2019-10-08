Заболеваемость ОРВИ в Одессе пока не превышает эпидпорог

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

Большую обеспокоенность, по данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», вызывают случаи острых кишечных заболеваний, которых на минувшей неделе в Одессе зарегистрировано 230.

Это практически соответствует уровню предыдущей недели. Однако из заболевших 66,1% составили дети, большинство — в возрасте 1-4-х лет. Специалисты отмечают снижение уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детей на 10,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно факторному анализу, большинство случаев заболеваний связаны с нарушением технологии приготовления и хранения готовых домашних блюд, употреблением немытых овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, купленных на стихийных рынках.

Также отмечается, что с целью проведения мониторинговых исследований на холеру проведено обследование 355-ти больных острыми кишечными инфекциями и исследованы 10 проб из объектов внешней среды (морская вода). Холерный вибрион не выделен.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 5 проб на санитарно-микробиологические показатели. Все пробы соответствуют нормативным требованиям.