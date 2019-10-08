В Одессе на прошедшей неделе родились 194 крохи

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 100 — на четыре ребёнка больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 94 юные одесситки.

Отмечается, что лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где появились на свет 60 новорожденных.

Кстати. С 1 октября после завершения плановой дезинфекции и косметического ремонта возобновил приём беременных, рожениц и родильниц городской роддом №4. Со 2 октября в течение месяца временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №5 с целью проведения ежегодной дезинфекции.