В Одессу съезжаются скалолазы со всей Украины

С 11 по 13 октября в Одессе состоится Кубок Украины по скалолазанию (трудность, скорость, этап, финал), 3 ранг.
В соревнованиях планируют принять участие около 90 спортсменов Украины.
Кубок Украины по скалолазанию состоится по адресу: Фонтанская дорога, 4, военный городок, 16, строение 75.
Программа
12 октября
9:00 — испытание трасс по лазанию на скорость среди мужчин и женщин; квалификационные и финальные соревнования по лазанию на скорость среди мужчин и женщин;
14:00 — торжественная церемония открытия;
17:00 — квалификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (первая трасса).
13 октября
9:00 — классификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (вторая трасса);
18:00 — финал соревнований по лазанию на трудность среди мужчин и женщин. Награждение победителей и церемония закрытия Кубка Украины по скалолазанию.