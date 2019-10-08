В Одессу съезжаются скалолазы со всей Украины

С 11 по 13 октября в Одессе состоится Кубок Украины по скалолазанию (трудность, скорость, этап, финал), 3 ранг.

В соревнованиях планируют принять участие около 90 спортсменов Украины.

Кубок Украины по скалолазанию состоится по адресу: Фонтанская дорога, 4, военный городок, 16, строение 75.

Программа

12 октября

9:00 — испытание трасс по лазанию на скорость среди мужчин и женщин; квалификационные и финальные соревнования по лазанию на скорость среди мужчин и женщин;

14:00 — торжественная церемония открытия;

17:00 — квалификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (первая трасса).

13 октября

9:00 — классификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (вторая трасса);

18:00 — финал соревнований по лазанию на трудность среди мужчин и женщин. Награждение победителей и церемония закрытия Кубка Украины по скалолазанию.