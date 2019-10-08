Одесская теннисистка обыграла россиянку в Австрии

Одесситка Екатерина Козлова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском городе Линц с призовым фондом $250 тыс.

В первом круге соревнований Козлова (№83 мирового рейтинга) в трёх сетах обыграла россиянку Анну Блинкову (66) — 6:1, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), сообщает XSport.

Поединок продолжался почти 3 часа, — говорится в сообщении.

За выход в четвертьфинал Козлова встретится с победительницей матча между посеянной под 6-м номером Марией Саккари из Греции (30) и швейцаркой Штефани Фогеле (132).

Турнир в Линце продлится до 13 октября.

Как сообщала Одесса News, Латвийско-украинскому дуэту Елена Остапенко — Даяна Ястремская не удалось выиграть главный трофей в парном разряде на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн.