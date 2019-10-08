Зеленский попросил Президента Франции продолжить поиски пропавших моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой продлить спасательно-поисковую операцию в отношении шести пропавших граждан Украины — членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане в конце сентября.

Об этом говорится в его письме французскому коллеге, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечается, что в послании Президент Украины поблагодарил Макрона за усилия спасательных служб Франции по спасению моряков и поиску тел погибших.

«Но остаётся неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и, в случае необходимости, принять дополнительные меры», — говорится в письме.

Глава государства подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью.

Напомним, что судно Bourbon Rhode, из 14 членов экипажа которого десять — украинцы, затонуло 28 сентября во время шторма в Атлантическом океане. Были спасены три члена экипажа, в том числе двое украинцев.