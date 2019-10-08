Суд «запрятал» Пашинского на 2 месяца в СИЗО, где есть угроза его жизни

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе взяли под стражу на два месяца в СИЗО, в котором существует угроза для его жизни.

Решение о взятии Пашинского под арест озвучила судья Печерского райсуда Киева, сообщает Громадське в Facebook.

«Сергея Пашинского взяли под стражу до 4 декабря — суд избрал меру пресечения экс-депутату, которого подозревают в нанесении телесных повреждений во время стрельбы в 2016 году», — говорится в сообщении.

Сам Пашинский назвал такое решение суда «преступлением»: «Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на заведомое нарушение всех действующих норм законодательства».

Его защита уже заявила о намерении в течение пяти дней подать апелляцию на это судебное решение.

Отмечается, что полный текст постановления судья объявит 9 октября в 14 часов.

Сергія Пашинського взяли під варту на 2 місяці | Стрім Сергія Пашинського узяли під варту до 4 грудня — суд обрав запобіжний захід ексдепутату, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень під час стрілянини у 2016-му році Gepostet von hromadske.ua am Montag, 7. Oktober 2019

Адвокат Пашинского Андрей Федур заявил об угрозе для жизни его подзащитного в следственном изоляторе, о чём передаёт «Радио Свобода».

«Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта», – добавил Федур, напомнив, что именно Пашинский стал весной 2014 года одним из инициаторов активного сопротивления украинских силовых структур российским гибридным силам на Донбассе с применением против них боевого оружия.

Адвокат сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования о немедленном обеспечении мер безопасности.

Напомним читателю, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили о подозрении бывшему народному депутату Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сёл Васильковского района Киевской области произошёл инцидент между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Пашинский ранил своего оппонента из наградного пистолета марки Glock-19, который, по его словам, получил в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации Президента.

Химикус получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинённые телесные повреждения являются тяжкими.