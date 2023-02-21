Обокрали два одесских магазина и сбежали, но не далеко — полиция задержала

В Одесской области полицейские задержали двух мужчин, ограбивших в магазинах продавцов.

Детали ограбления магазинов и поимки разбойников сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что один правонарушитель — 36-летний житель Одессы — соблазнился несколькими фонариками и кондитерскими изделиями. Мужчина набрал в супермаркете на улице Черноморского казачества в Одессе товара на сумму более тысячи гривен и, проигнорировав просьбу продавщицы рассчитаться за него, быстро скрылся. Правоохранители «по горячим следам» задержали правонарушителя и изъяли у него приобретённый преступным путём товар.

Второй злоумышленник в селе Ларжанка Измаильского района, 42-летний житель Сафьяновской общины, который неоднократно был судим за совершение грабежей и разбоев и провёл за решёткой большую часть жизни, в одном из сельских магазинов зашёл за прилавок, пока работница отвлеклась, и забрал из кассы тысячу гривен.

Продавщица попыталась остановить односельчанина, но тот скрылся. Принятыми мерами через несколько дней полицейские его разыскали. Однако похищенных денег при грабителе не оказалось — он их уже успел потратить.

Стражи порядка сообщили фигурантам о подозрении в открытом похищении чужого имущества (грабежа), совершённом в условиях военного положения, что законом карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

По ходатайству следователей суд избрал жителю Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей, а жителю Измаильского района – домашний арест.

Досудебное расследование производств продолжается.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года полицейские разоблачили двух жителей Белгорода-Днестровского в ограблении волонтёрского штаба.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod