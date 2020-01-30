В Одессе произошло разбойное нападение на инкассаторов

Ранним утром 29 января на улице Героев Крут в Одессе произошло вооружённое нападение на инкассаторов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Происшествие произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулём ждал напарника, который пошёл к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалёку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону его транспортного средства. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с ещё одним сообщником, что передвигался на другом автомобиле, уехали прочь. Похищенное транспортное средство они кинули в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предусмотрительно оставили неподалёку) разъехались в разные стороны», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРД по горячим следам нашли и брошенный автомобиль инкассаторов фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и машины подозреваемых. Вскоре задержали и всех трёх нападающих, похитивших сумку с деньгами в сумме около 700 тысяч гривен. Двух — по месту жительства в центре города, а третьего — в Суворовском районе Одессы.

Подозреваемые — жители Одессы в возрасте 27-28-ми лет.

Во время осмотра места происшествия, проведения обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению.

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 Уголовного кодекса молодчикам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается.



Как сообщала Одесса News, 16 декабря 2018 года правоохранители задержали преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями на жилища одесситов.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области