Педофил из Измаила проведёт за решёткой 11 лет

63-летний житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетнего ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Приговором Измаильского горрайонного суда злоумышленник приговорён к 11 годам лишения свободы (ч.4 ст.152 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июле 2019 года мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, который удил рыбу на пруду на окраине села.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины 11 июля 2019 года приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за преступления, совершённые в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетней и лица, которое не достигло половой зрелости”, который предусматривает применение к педофилам принудительной химической кастрации.