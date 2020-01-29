Турку не удалось усыпить бдительность одесских пограничников

Вечером 28 января во время оформления авиарейса «Одесса-Варшава» гражданин Турции пытался проверить на бдительность пограничников в пункте пропуска «Одесса-авиа».

Как сообщает Госпогранслужба, иностранец намеревался попасть в страны ЕС с помощью поддельной справки на жительство в Бельгии, но пограничники сразу обнаружили подделку и помешали его планам.

Отмечается, что липовый документ мужчине помогли приобрести родственники за 500 евро во Франции. Нелегальное «турне» на этом завершилось, а иностранца передали Нацполиции.

«По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков преступления по ст.358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», — говорится в сообщении погранведомства.

Как сообщала Одесса News, в январе одесские пограничники остановили за несколько сотен метров от границы автомобиль «Рено», в котором находились двое граждан Республики Молдова и один гражданин Армении. При осмотре машины обнаружено 15 килограммов наркосодержащих таблеток.

Фото: Госпогранслужба