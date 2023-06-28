Турция может присоединиться к реставрации Аккерманской крепости

Специалисты из Турции осмотрят крепость в Аккермане, после чего будет объявлен тендер на её реставрацию.

Об этом в Facebook сообщил Одесский областной совет.

Отмечается, что председатель Одесского областного совета Григорий Диденко и генеральный консул Турции в Одессе Бирей Илмазсой обсудили вопросы, связанные с тендером на выполнение работ по реставрации крепости.

«Григорий Диденко и Бирей Илмазсой договорились о совместном визите специалистов из Турции и представителей областного совета непосредственно в Аккерманскую крепость для осмотра её территории и объектов, нуждающихся в реставрации. После этого будет объявлен новый тендер», – говорится в сообщении.

В облсовете добавили, что фирма-подрядчик, ставшая победителем предыдущего тендера на проведение ремонтных работ, не предоставила своевременно необходимые документы, поэтому он был отменён. Председатель областного совета также предложил турецким компаниям, зарегистрированным в Украине, принять участие в повторном конкурсе.

Как сообщала Одесса News, ещё в 2017 году бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский встречался с делегацией Министерства культуры Турецкой Республики для обсуждения проблемы реконструкции Аккерманской крепости в райцентре Белгород-Днестровский.

В том же 2017 году крепость была укреплена новой железобетонной системой из новых контрфорсов со свайным взаимосвязанным фундаментом, а также восстановлен участок второй малой стены снизу, обрушенной ранее.

В сентябре 2019 года в ЮНЕСКО подтвердили, что Аккерманскую крепость, как уникальный комплекс историко-архитектурных памятников, включили в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В апреле 2021 года Григорий Диденко, побывав на территории Аккерманской крепости, высказал намерения открыть в Аккерманской крепости исторический музей.

В июле 2021 года одесские историки-исследователи заявили, что вследствие ливневых дождей ухудшилось состояние восточного фасада башни №2 Аккерманской крепости.

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