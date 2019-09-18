Аккерманская крепость включена в предварительный список ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО подтвердили, что Аккерманскую крепость, которая находится в г. Белгород-Днестровский Одесской области и является уникальным комплексом историко-архитектурных памятников, включили в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО в Facebook.

«Рады сообщить, что Центром всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтверждено включение объекта «Тира — Белгород (Аккерман) — на пути от Чёрного до Балтийского морей» в Предварительный список ЮНЕСКО», говорится в сообщении.

«Тира — Белгород (Аккерман) — на пути от Чёрного до Балтийского морей» является уникальным комплексом памятников, имеющим потенциал выдающейся универсальной ценности, которая выходит за пределы национальных границ и составляет общую ценность для нынешних и будущих поколений. Работаем над включением этого объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — резюмировали представители украинской дипмиссии.

Как сообщала Одесса News, в январе этого года Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО рассмотрела номинационную заявку на включение Аккерманской крепости в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные выразили убеждение, что крепость соответствует по меньшей мере трём критериям ЮНЕСКО: отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства, является архитектурным ансамблем, который иллюстрирует важные этапы в истории человечества, а также связан с событиями и традициями.

Средневековая крепость превосходит своими размерами все подобные фортификационные сооружения Украины. Периметр её стен составляет 2,5 километра, общая площадь — более 9 гектаров. Толщина стен колеблется от 1,5 до 5 метров, а высота стен и башен — от 5 до 15 метров. С севера крепостные стены почти вплотную подступают к Днестровскому лиману. С остальных трёх сторон крепость окружает ров, современная глубина которого достигает 13-14 метров.

Состояние крепости требует постоянного мониторинга, а известный историк-исследователь крепости Андрей Красножон публично предостерёг власти Одесской области, что одной из башен грозит разрушение.