Мэр Одессы в Генуе пригласил итальянцев к участию в архитектурных проектах

Продолжается визит рабочей делегации Одесского горсовета во главе с мэром города Геннадием Трухановым в город-партнёр Геную (Италия).

Как сообщает официальный сайт города, члены одесской делегации встретились с директором факультета архитектуры и дизайна Университета Генуи г-ном Никколо Касидду, который также возглавляет Офис реставрации и урбанистики при Одесском городском голове, а также с преподавателями и студентами этого университета.

Отмечается, что такой Офис был создан в марте 2021 года в Одессе, что расценивается как значимый шаг для изучения и внедрения на территории Одессы международного опыта в сфере архитектуры.

Представители Университета отметили особый подход к развитию сотрудничества в этой области с использованием инновационных подходов, принципов устойчивого развития, что является очень ценным для Одессы и Генуи.

Также стороны обсудили ряд инициатив по обмену опытом. В ходе встречи студентами Университета представлены проекты с элементами архитектуры, которые показывают схожесть Генуи и Одессы.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что итальянцы внесли огромный вклад в развитие архитектуры Одессы.

«Я рад, что сегодня мы продолжаем наше сотрудничество по этому вопросу. Мы начали работу по реставрации памятников архитектуры города и планируем проводить регулярные консультации с профильными специалистами, в том числе и итальянскими. У нашего города есть множество интересных проектов, в частности в сфере благоустройства парковых зон, которые мы реализуем на благо жителей нашего города, для их комфортного проживания, а также развития общественного пространства. Мы с удовольствием предлагаем участвовать в этих проектах», — отметил Геннадий Труханов.

Ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Владимирович Ковров подчеркнул важность сотрудничества с Университетом Генуи и готовность к обмену опытом.

Как сообщала Одесса News, 22 июня в Генуе состоялась встреча одесской делегации с администрацией портовой системы Западной Лигурии, представителями всеобщей конфедерации итальянской промышленности Генуи, а также представителями Международного аэропорта Генуи и бизнес-сектора города.

Фото: «Одесса»

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