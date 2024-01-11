Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение дела одесского «Краяна»

В Высшем антикоррупционном суде 10 января состоялось первое в этом году заседание по делу одесского «Краяна», в рамках которого мэра города Геннадия Труханова и других чиновников обвиняют в покупке здания бывшего завода по завышенной цене.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), во время заседания прокурор объявила краткое изложение обвинительного акта.

Отмечается, что выступления сторон со вступительными речами пройдут 17 января.

Одесса News информировала, что, кроме Труханова, обвиняемыми по «делу Краяна» проходят его заместитель Павел Вугельман, экс-председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и заместитель Владимир Радионов, а также директор ООО «Девелопмент» Пётр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия «Брокбизнесконсалт» Галина Богданова (оценщик). В отношении последней дело было закрыто в связи с её смертью.

Следствие считает, что они организовали продажу городу админздания бывшего завода «Краян» по заведомо завышенной цене, в результате чего община понесла убытки в размере 92 млн грн. В дальнейшем эти средства, вероятно, планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, учредитель и руководитель которого по данным НАБУ проживает на временно оккупированной территории Луганской области.

Рассмотрение дела тянется с 2018 года. В начале июля 2019-го Малиновский райсуд оправдал всех подозреваемых, но 31 июля того же года САП обжаловала это решение. 11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор. В конце апреля 2023 года суд изменил меру пресечения Труханову по личному обязательству на залог в 30 млн грн и электронный браслет. 4 мая мэра отправили в СИЗО с залогом в 13,4 млн. гривен, но уже 5 мая он вышел на свободу.

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