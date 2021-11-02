Мэр Одессы взял кислородную ситуацию в городе под личный контроль

Ситуация с кислородом в городе остаётся сложной.

Так кратко описал положение дел по обеспечению ковидных больниц Одессы его мэр Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

«70% пациентов, поступающих в наши больницы, — в тяжёлом состоянии. Чтобы обеспечить заболевшим необходимую терапию, городу требуется 12-15 тонн кислорода в сутки», — написал Одесский городской голова.

Труханов сообщает об установке 1 ноября в 10-й горбольнице кислородной станции: «Теперь COVID–отделение больницы будет обеспечено собственным высококачественным медицинским кислородом».

Мэр Одессы ожидает, что в ближайшее время в Одессу будут доставлены ещё 2 кислородные станции мощностью по 2 тонны в сутки каждая. «В инфекционной больнице уже подготовлены все коммуникации для их установки. Ещё одна станция, на 50 кубометров в час, уже закуплена для 8-й больницы», — написал Труханов.

«Это уменьшит нашу зависимость от поставок. Вместе с тем, у нас есть криоцилиндры, где всегда будет запас. Технически в городе всё подготовлено для установки новых кислородных станций и бесперебойной работы уже установленных», — резюмировал Геннадий Труханов.



По сообщению ХУDESSA, «в одесскую инфекционку доставили 20 тонн кислорода, который заканчивается у больных, разгрузкой руководил лично Труханов».

Между тем, в Министерстве здравоохранения заявляют, что COVID-больницы Одесской области полностью обеспечены кислородом и информация, которая озвучивается сейчас в средствах массовой информации, недостоверна.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариду.

«В остатке в Одесской области сейчас находится около 30 тонн кислорода. Чтобы подобных экстренных ситуаций не случалось, власти области и города Одесса, в частности, должны более эффективно распоряжаться этим ресурсом и при необходимости — перераспределять его”, — подчеркнул Комарида.

Отмечается, что Одесская область в настоящее время потребляет 22 тонны кислорода в сутки, в частности, учреждения первой волны, которые лечат больных ковидом, потребляют почти 15 тонн кислорода, учреждения второй волны — почти семь тонн кислорода.

В министерстве добавили, что в больницы Одесской области поступило около 30 тонн кислорода.

Потребление кислорода в инфекционной больнице Одессы составляет 5,5 тонны, за сутки поставлено 5,7 тонны кислорода. На остатке в больнице по состоянию на 1 ноября более 5 тонн кислорода.

Как сказал Комарида, ежедневно предприятия области производят 18 тонн кислорода. Дополнительно из других регионов в течение недели в область будет поставлено 80 тонн АО «ЛиндеГаз Украина» и 16 тонн – из ООО «Карпатынефтехим».

Одесса News информировала, что 30 октября во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел обновлённое приёмное отделение Измаильской городской центральной больницы, реконструкция которого проходила в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Фото: Facebook/Геннадий Труханов

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