Василий Ломаченко — Ричард Комми: объявлены дата и место проведения боя

Промоутерская компания TopRank официально объявила о том, что поединок Василия Ломаченко и Ричарда Комми из Ганы состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).
Как сообщает XSPORT, затянувшаяся организация этого поединка к логическому завершению.
«Транслятор поединка ESPN уже включил вечер бокса 11 декабря в своё расписание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авторитетный портал BoxRec ещё не внёс поединок в базу.
После поединка с Комми Ломаченко может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придётся защищать свои пояса против австралийца греческого происхождения Джорджа Камбососа.
34-летний Комми провёл на профессиональном ринге 33 боя, одержал 30 побед и трижды проиграл, в том числе Лопесу.
Как сообщала Одесса News, экс-чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко вылетел в США, где в декабре ему предстоит провести бой с 34-летним боксёром из Ганы Ричардом Комми.
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