Ломаченко полетел в США готовиться к поединку с боксёром из Ганы Комми

Экс-чемпион мира по боксу в лёгком весе, уроженец Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко вылетел в США, где в декабре ему предстоит провести бой с 34-летним боксёром из Ганы Ричардом Комми.

Как сообщает совместный Instagram Ломаченко и Александра Усика LomUs, завершающий этап подготовки наш земляк проведет в Нью-Йорке. Поединок пройдёт 11 декабря на знаменитой арене Madison Square Garden.

По информации XSPORT, условия будущего поединка в Нью-Йорке уже согласованы, однако Ломаченко и Комми пока не подписали контракт о проведении боя в декабре.

Как сообщала Одесса News, в сентябре Василий Ломаченко сам объявил о дате своего боксёрского поединка. «Мой поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке, так что вскоре увидимся», — сказал он.

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