Присуждена Нобелевская премия по химии за создание квантовых точек в телевизорах

Ноблевский комитет 4 октября объявил лауреатов премии в области химии.

Трансляция объявления победителей велась на странице комитета в соцсети X (Twitter).

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии в 2023 году Мунги Бавенди (Массачусетский технологический университет, США), Луису Брусу (Колумбийский университет, США) и Алексею Екимову (Nanocrystals Technology, США) за открытие и синтез квантовых точек. Все трое работают в США.

В релизе Нобелевского комитета отмечается, что учёным удалось создать «частицы столь малого размера, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Эти частицы, получившие название квантовых точек, имеют большое значение для нанотехнологий».

«Квантовые точки обладают многими интересными и необычными свойствами. Важно отметить, что они имеют различные цвета в зависимости от своего размера», – сказал председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Эквист.

Физики давно знали, заявили в комитете, что в наночастицах теоретически могут возникать квантовые эффекты, зависящие от размера, но мало кто верил, что эти знания найдут практическое применение.

Однако в начале 1980-х годов Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле и продемонстрировать, что размер частиц влияет на цвет стекла с помощью квантовых эффектов.

Несколько лет спустя Брус стал первым в мире учёным, доказавшим зависимость квантовых эффектов от размера частиц, свободно плавающих в жидкости.

В 1993 году Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, получив практически идеальные частицы. Такое высокое качество было необходимо для их использования в прикладных задачах.

«Сегодня квантовые точки освещают компьютерные мониторы и телевизионные экраны, созданные по технологии QLED. Они также придают нюансы свету некоторых светодиодных ламп, а биохимики и врачи используют их для картирования биологических тканей. Таким образом, квантовые точки приносят человечеству огромную пользу. Исследователи считают, что в будущем они могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных батарей и зашифрованной квантовой связи – так что мы только начинаем изучать потенциал этих крошечных частиц», – говорится в релизе.

Одесса News информировала, что Нобелевская неделя стартовала 2 октября, когда были объявлены лауреаты 2023 года в области медицины. Впоследствии были объявлены имена лауреатов в области физики.

5 октября будут названы победители в области литературы, 6 октября – лауреаты премии мира, 9 октября – по экономике.

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