Ломаченко весит 61,05 кг, его соперник — 60,96, зато выше на 12 см

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и японец Масайоши Накатани прошли процедуру взвешивания перед поединком.

Оба боксёра уложились в рамки лёгкого веса, сообщает XSPORT.

Ломаченко показал вес 61,05 кг, а Накатани — 60,96 кг. При этом японец на 12 см выше украинского боксёра.

Ломаченко и Накатани проведут бой в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (не ранее 05:00 утра воскресенья). Прямая трансляция поединка на стриминговом сервисе MEGOGO.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов.

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