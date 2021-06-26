У Байдена появился специальный посланник по правам лиц с нетрадиционной ориентацией

Глава Белого дома назначил Джессику Стерн специальным посланником США при Государственном департаменте по вопросам продвижения прав ЛГБТК+.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает Укринформ.

«Эта должность имеет важное значение для американской дипломатии и иностранной помощи в деле продвижения и защиты прав ЛГБТК+ во всём мире», — говорится в сообщении.

Как отмечается, специальный посланник будет играть важную роль в реализации президентского Меморандума по продвижению прав ЛГБТК+ во всём мире. В частности, его задача — объединять усилия правительств, организаций гражданского общества, корпораций и международных структур «для поддержки достоинства и равенства для всех».

В пресс-службе уточнили, что Джессика Стерн — исполнительный директор организации защиты прав ЛГБТ OutRight Action International, которая базируется в Нью-Йорке. Она способствовала юридической регистрации организаций ЛГБТ во всём мире, занималась вопросами сексуальной ориентации и гендерной идентичности в ООН. Кроме того, предоставляла экспертные заключения правительствам разных стран, региональным правозащитным институтам и механизмам ООН, включая «ООН-Женщины».

Кстати. ЛГБТК+ (или в оригинале LGBTQ+) — это аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbians), геев (Gays), бисексуалов (Bisexuals), трансгендерных людей (Transgenders). Дополнительная буква Q означает «квир», то есть человека, который не вписывается в традиционные рамки сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Как сообщала Одесса News, в мае датская компания Lego официально представила набор с 11 монохромными фигурками разных цветов, получивший название «Все классные!» (Everyone Is Awesome) и является первым конструктором компании в честь ЛГБТ, который должен подчеркнуть разнообразие фанатов по всему миру.

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