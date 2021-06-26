За пьяное свидание со смертельным финалом кавалер получил 12 лет тюрьмы

27-летнего жителя Болградского района Одесской области приговорили к 12 годам заключения за убийство своей знакомой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, чьи коллеги из Болградской окружной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении убийцы.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года между мужчиной, который был пьян, и его 43-летней знакомой, по месту его проживания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возникла ссора.

Во время конфликта злоумышленник нанёс женщине множественные удары кухонным ножом в область шеи, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Вина обвиняемого в ходе судебного разбирательства прокурором доказана в полном объёме.

Приговором Болградского районного суда мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве жительницы Маяки в Одесской области, совершённом на Пасху.

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