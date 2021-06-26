Как две воровки обокрали 18-летнюю девушку на одесском рынке

В Одессе полицейские оперативно задержали двух злоумышленниц, которые обокрали на рынке девушку с Кировоградской области.

Подробности кражи сообщает Нацполиция в Одесской области.

«Пока одна из правонарушительниц «путалась» у 18-летней потерпевшей под ногами, отвлекая внимание, другая в это время расстегнула её рюкзак и вытащила оттуда кошелёк с документами и деньгами», — говорится в информации.

Отмечается, что две воровки попали в поле зрения сотрудников оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска областной полиции, когда начали прятать чужое имущество под одежду. Правоохранители быстро задержали злоумышленниц и, разыскав потерпевшую среди толпы, вернули похищенные у неё вещи.

32-летней жительнице Белгород-Днестровского района и её старшей на год сообщнице из Николаевского района Одесской области объявили подозрения и поместили в изолятор временного содержания.

За содеянное фигуранткам грозит до пяти лет лишения свободы. Отвечать за содеянное воровкам не впервой.

Как сообщала Одесса News, в июне полицейские задержали 47-летнюю жительницу Одессы, которая путём обмана и злоупотребления доверием детей завладевала сбережениями их родителей.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod