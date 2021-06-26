Боевые кулики вернулись из тундры в «Тузловские лиманы»

На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» появились вестники из тундры — боевые кулики (турухтаны).

Об особенностях пребывания этой удивительной птицы в Нацпарке пишет известный одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Если бы эти птицы гнездились в Украине, мы могли бы наблюдать их чрезвычайные брачные наряды и поединки самцов. Но у нас турухтан — пролётный вид и достаточно многочисленный. Во время миграций на территории нацпарка можно встретить десятки тысяч особей. Но они размножаются в тундре коротким северным летом, поэтому оставляют гнездования и улетают на юг к нам», — пишет эколог.

Обычно, по данным Ивана Русева, боевые кулики прилетают к нам в начале июля. Но «в этом году иначе… Первыми летят на зимовку самцы, а вскоре за ними самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами от 5 до 30 особей, но иногда образуют большие стаи. За сутки они способны пролететь расстояние до 300 км».



Эколог отмечает, что этот вид бекасовых впервые описал как Tringa pugnax в 1758 году шведский зоолог Карл Линней. Видовой эпитет с латыни переводится как «боевой, воинственный». Ареал обитания простирается от Великобритании и Северной Европы через Сибирь к побережью Охотского моря и Берингова пролива.

«Турухтаны гнездятся на влажных лугах, расположенных у малых водоёмов, пресноводных и торфяных болот. Особенно их привлекают участки североевропейской и азиатской тундры, находящихся в дельтах мелководных рек, и вересковые пустоши», — пишет учёный.

Долетают бекасы и до Африки — места зимовки расположены на средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара. Некоторые сибирские популяции совершают длительные миграции в тропические регионы Западной Африки, пролетая туда и обратно расстояние в 30 тысяч километров.

Как сообщала Одесса News, в мае в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетели кулики — морские песочники.

Фото: Facebook/Иван Русев

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