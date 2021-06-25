Морская вода на пляжах Одессы соответствует норме

Специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» провели лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 22 июня в определённых контрольных точках Одессы.

Об этом сообщает Главное управление.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований, морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.

«На 22 пляжах г. Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 50 проб морской воды на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Хаджибейском лимане под Одессой наблюдается массовая гибель креветок, вызванная, судя по оценке специалистов, резким повышением температуры и нехваткой кислорода в водоёме вследствие размножения сине-зелёных водорослей.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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