В Хаджибейском лимане под Одессой массовая гибель креветок

В Хаджибейском лимане под Одессой снова наблюдается массовая гибель креветок, вызванная, судя по всему, резким повышением температуры и нехваткой кислорода в водоёме вследствие размножения сине-зелёных водорослей.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях и 7 канал, слой мёртвых членистоногих на берегу лимана уже достиг 15 сантиметров.

По данным СМИ, в Хаджибейском лимане подобная ситуация с креветками наблюдалась в предыдущие годы.



Как сообщала Одесса News, с 1 июня по 31 июля длится запрет на специализированный промысел креветки в Чёрном море с заливами, лиманами и связанными с морем озёрами с использованием волокуш и ручных сачков.

Фото и видео: 7 канал, Facebook

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