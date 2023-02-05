«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 25-й)

В Національний природний парк «Тузлівські лимани» прийшла сніжна зима.

«Звісно, що в таку сувору морозну погоду на фронті дуже нелегко, — пише доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв. — Але в таку погоду дика природа живе за своїми правилами. Взимку, особливо, коли настає негода і снігопад, птахи, які зимують в НПП, скупчуються сотнями і навіть тисячами, як і зараз, у цей період січневої воєнної зими 2023 року».

У прибережній зоні Чорного моря, на піщаному пересипу поблизу Тузлівських лиманів, в чагарниках на Амазонії, де дуже багато диких трав з різним насінням, накопичуються тисячні зграї гороб’їних птахів – коноплянок, щіглів, очеретяних вівсянок, вусатих синиць та інших. Серед них також зустрічаються дрозди, шпаки. Збирають насіння із землі або викльовують із суцвіть, сідаючи на рослини. Від сильного вітру ховаються з підвітряного боку і завируха їм не страшна, — ділиться своїми спостереженнями Іван Русєв.

Але зараз в НПП розпалюються зовсім не зимові пристрасті: керівництво Парку захищається від своїх внутрішніх ворогів — браконьєрів, різного роду шахраїв та їхніх покровителів — в судових інстанціях.

Днями в Одесі проходили судові засідання з розгляду корупційної схеми, початок якої тягнеться ще з жовтня 2015 року, коли ПРАТ СП «Чорноморська перлина» отримало в оренду пляж на 1 км піщаного пересипу в межах Нацпарку і зареєструвала у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А вже в березні 2016 року у цому реєстрі було зареєстровано право суборенди такої собі Тімкаєвої Т.М. на частину земельної ділянки площею 0,3886 га. — людині відомого забудовника в Одесі, Могильникова В.Д.

В травні 2016 року Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду укладено мирову угоду між Могильниковим В.Д. та Тімкаєвою Т.М., відповідно до умов якої Тімкаєва згодна передати у власність Могильникова в якості повернення грошового боргу власне нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва у стані готовності 85% – базу відпочинку — стоянку маломірних (малих) суден — загальною площею 513,6 кв.м.

«Таким чином, через суд Могильников стає власником якогось таємного майна від Тімкаєвої. І там, через пару років, протизаконно з’являється трьохповерховий будинок. Але факт такого зухвалого самочинного будівництва підтверджено органами державного архітектурно-будівельного контролю у період з 2014 по 2017 роки, у тому числі на момент першої реєстрації за Могильниковим права власності на «об’єкт незавершеного будівництва» та у подальшому на повноцінний об’єкт нерухомого майна, яким такий об’єкт не був. Також вказані вище обставини підтверджуються зробленими у 2014-2015 роках фотофіксаціями та відеосюжетами ЗМІ. Незважаючи на неймовірну кількість так званих перевірок владою, через суд, так звана протизаконна імперія Могильникова починає розширятися», — повідомляє подробиці Іван Русєв.

Далі в силу вступає природний фактор — море, яке поступово відбирає пляж перед протизаконним будинком, і незабаром пляжна ділянка зникає. «І тоді починається нова протизаконна будівельна компанія по будівлі спеціальної буни (шпори) у морі для захисту пляжу. Потім, через чорних реєстраторів, Могильников оперативно встановлює право власності і на шпору», — пише Русєв.

Ситуацією зацікавилась прокуратура, яка при участі Нацпарка як третьої сторони, за участю адвоката Артема Карташева, в Господарському суді намагається скасувати протизаконність дій і відмінити оренду дуже важливої ділянки піщаного пересипу для ії збереження та запобігання подальшої забудови.

«Між тим, у залі судових засідань лунає така маячня адвокатів тих, хто незаконно крав у держави землю, море, руйнував прибережно-захисну смугу моря і лиману, що просто нормальній людині неможливо утриматися від обурювання. І тому суддя господарського суду Цісельський О.В. періодично робить зауваження активістам, які прийшли до судової зали аби підтримати Нацпарк», — ділиться враженнями від судового процесу одеський еколог.

Втім, довіри до судді Цісельського у Русєва немає, оскільки той 7 років тому вже розглядав цю справу за участю громадської екологічної організації «Відродження», керівником якого була нинішня керівничка НПП Ірина Вихристюк і яка намагалась на початку цього дерибану зупинити свавілля на пересипу. Але Цісельський, заборонивши громадським екологам захищати свої права, фактично дав зелене світло дерибану цінної землі Нацпарку і протизаконній забудові, яка і зараз розростається.

Ірина Вихристюк та Іван Русєв, січень 2023 року

Іван Русєв пише, що представник Нацпарку на початку судового засідання подав клопотання щодо недовіри суду, мотивуючи тим, що ця справа вже розглядалась Цісельским 7 років тому і завдяки йому фактично протизаконне будівництво продовжується, але суддя відхилив клопотання про недовіру самому собі і продовжує вершити суд, «тягне резину — гортає безліч аркушів, надає постійно слово адвокатам протизаконних дій, які несуть маячню, що аж в судовому залі стіни тремтять від брехні і постійної маячні таких адвокатів злочинців».

Нарешті, коли й на вулиці, й в судовій залі стало темніти, суддя, як і 8 років тому, «плює на закони України, на верховенство права, своєю ухвалою фактично знову надає зелену дорогу могильниковському клану на подальший дерибан унікальних територій національного і міжнародного рівня.

«І поки судочинство вершать таки судді, як Цісельський, ми ще довго будемо чекати реалізації на практиці і в житті верховенства права в нашій країні. Та і чого чекати від такого судді, якщо за нашої інсайдерською інформацією, цей суддя, до суддівських справ, займався, як юрист, дерибаном цінних земельних ділянок на одеському узбережжі», — інформує Русєв.

Вчений вірить, що в Україні настануть часи, коли «суспільство очиститься від таких корупціонерів суддівської влади.»

«Але, як би зараз не було сумно, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей, для дикої природи, незважаючи на існуючі сучасні клани, де вмонтована суддівська система, все таки природа відновиться, а неймовірна синергія степових рослинних хвиль, разом з птахами, рослинами, водами, світанками, мурахами — всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, всіляко допомагають українцям в боротьбі з орками і всі мріємо про перемогу над ворогом», — така переконлива думка справжнього патріота української землі Івана Русєва.

Від редакції. Обласна прокуратура готує разом з НПП «Тузлівські лимани» апеляцію на ухвалу судді Цісельського.

Фото: Одесса News, Іван Русєв/Facebook

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