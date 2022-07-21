Полиция в Одессе разоблачила 6 человек незаконного Call-центра

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 6 участников преступной группировки по факту мошенничества с денежными счетами вкладчиков банков.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что деятельность Call-centre организовал житель Днепра, который вместе с сообщниками (администраторами, коучерами, бухгалтером и службой охраны) осуществлял подбор персонала, проводил специальные психологические тренинги и обучение, прописывал и прорабатывал сценарий «мошеннических схем».

«В арендованном группировкой помещении, по указанию «организатора», были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации – «служба безопасности», «администрация», а также отделы «холодников», «клоузеров» и кредитный, которые имели отдельные помещения, с необходимой мебелью, компьютерным и техническим оборудованием, с доступом к сети Интернет, установлены необходимые для ведения «бизнеса» компьютерные программы и SIP-телефония», — говорится в сообщении.

Работники Call–centre из отделов «холодников» и «клоузеров» после их обучения и чёткого инструктажа, действовали по легенде как работники банковских учреждений, а иногда как работники правоохранительных органов, используя клиентские базы данных и психологические методы воздействия, получали от клиентов банков персональные сведения на проведение расчётных операций, реквизиты счетов, коды – CVV. После этого мошенники беспрепятственно осуществляли перечисление средств пострадавших на электронные кошельки и на счета подконтрольных лиц.

По данным следствия, мошеннический бизнес не ограничивался территорией Украины, пострадавшими становились также граждане соседних государств.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одесского отдельного подразделения одной из антикоррупционных общественных организаций в вымогательстве с бизнесмена 600 тысяч долларов США.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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