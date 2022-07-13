В Белгород-Днестровском активист шантажировал бизнесмена, требуя $600 тысяч

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одесского отдельного подразделения одной из антикоррупционных общественных организаций в вымогательстве 600 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

По данным следствия, общественный активист требовал у руководителя сельскохозяйственного предприятия деньги, угрожая обнародованием имеющихся у него сведений о якобы незаконной реорганизации предприятия и компрометирующей бизнесмена личной информации, отмечая, что агропредпринимателю выгоднее «откупиться», ведь в случае обнародования так называемого «компромата», тот потерпит значительно больший ущерб.

«Пытаясь психологически давить и шантажировать директора, подозреваемый с августа 2021 года неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобами и требованием инициировать проверку обстоятельств реорганизации предприятия. Кроме того, во время личных встреч с потерпевшим общественный деятель сообщил о наличии у него якобы компрометирующих материалов, разглашение которых вызвало бы общественный резонанс и повлияло на его репутацию», — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года сотрудники СБУ нейтрализовали организованную группировку, которая терроризировала жителей Одессы и требовала деньги с предпринимателей.

Фото: Одесская облпрокуратура

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