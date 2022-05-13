Банду рэкетиров задержали в Одессе

Сотрудники СБУ нейтрализовали организованную группировку, которая терроризировала жителей Одессы и требовали деньги с предпринимателей.

Ооб этом сообщает пресс-подразделение Управления СБУ в Facebook.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 100 тыс. грн с предпринимателя, занимавшегося гостиничным бизнесом. Четверых участников банды правоохранители задержали при передаче второй части денег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у одного из участников группировки обнаружили удостоверение одной из волонтёрских организаций, которым злоумышленники начали «прикрывать» свою преступную деятельность после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Один из злоумышленников был недавно освобождён из киевского СИЗО и ожидал экстрадиции.

Злоумышленники требовали с граждан возврата несуществующих долгов, а с предпринимателей – ежемесячную «дань». В случае отказа платить деньги участники группы угрожали пострадавшим физической расправой.

В настоящее время фигурантам производства объявлено о подозрении по признакам ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в состав банды входили граждане Украины и РФ, преимущественно выходцы из северного региона Кавказа, которые уже неоднократно были приговорены к заключению за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщала Одесса News, чиновника администрации одного из нацпарков Одеской области будут судить за коррупцию.

Фото: СБУ

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