Тело Леонида Кравчука привезут из Мюнхена и похоронят 17 мая в Киеве

Первого президента Украины Леонида Кравчука похоронят на столичном Байковом кладбище во вторник, 17 мая.

Об этом сообщает unian.net.

Отмечается, что прощание с первым президентом планируют провести в Украинском доме.

«Время ещё не определено, но ориентировочно в 11:00. Тело первого президента доставят из Мюнхена», — сказал источник, близкий к семье Леонида Кравчука.

Как сообщала Одесса News, о смерти первого президента Украины стало известно 10 мая. Леонид Кравчук ушёл из жизни на 69-м году после продолжительной болезни.

Леониду Кравчуку дважды делали операцию на сердце, в 2017 и 2021 году — ставили стенты, которые восстанавливают нормальное кровообращение в коронарных артериях.

В конце июня 2021 года перенёс сложную операцию на сердце. Её провел украинский хирург Борис Тодуров. После операции экс-президент больше месяца провёл в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

После этого его направили на реабилитацию в Германию.

После смерти у него остались жена Антонина Михайловна Кравчук, сын Александр Леонидович Кравчук, внук Андрей Кравчук, внучка Мария Кравчук и правнучка Елена Кравчук.

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