Умерла актриса Градова, сыгравшая роль радистки Кэт в «17 мгновениях весны»

Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны», умерла на 75-м году жизни.

О смерти сообщил директор гильдии актёров Союза кинематографистов Валерий Гущин, пишет РБК.

Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ.

Первую роль в театре Градова исполнила в 1969 году, когда, будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ, сыграла Негину в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра им. Маяковского. В 1970-х и 1980-х Градова выступала в Московском академическом театре Сатиры. В 1979 году Градова снялась в телесериале «Место встречи изменить нельзя», где сыграла роль Светланы Волокушиной.

Градова была замужем за актёром Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

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