Аптеки Одессы будут бесплатно выдавать аспирин и ещё 2 лекарства

В программу «Доступные лекарства» внесли три препарата, которые используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Стоимость лекарств в этой программе полностью или частично возмещается государством.

«Учитывая широкое распространение неинфекционных болезней, среди которых первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, Минздрав расширяет доступ пациентов к первичной и вторичной профилактике, а также лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На государственном уровне пациентам обеспечивается возмещение лекарственных средств по программе «Доступные лекарства», и к имеющимся 25 позициям, включённым в перечень, мы добавили еще 3 — «Варфарин» (антикоагулянт), «Нифедипин» (антигипертензивный препарат), «Ацетилсалициловую кислоту» (антиагрегант)», — сообщила первая заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

В Минздраве напомнили, что программа «Доступные лекарства» реализуется в соответствии с утверждённым перечнем лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний.

Как сообщала Одесса News, С 1 апреля 2017 года со стартом правительственной программы «Доступные лекарства» пациенты смогут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета ІІ типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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