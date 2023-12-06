В Одессе открыли круглосуточное детское отделение травматологии

В Пересыпском районе Одессы открыли новейшее детское отделение неотложной, экстренной и травматологической помощи в режиме 24/7 в детской городской клинической больнице №3.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«На самом деле, это очень знаковое событие. В густонаселённом Пересыпском районе проживает самое большое количество детей. Этот район, в основном, выбирают и переселенцы с детьми. И очень важно, что здесь, наконец, появилась детская травматология», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что впервые в Пересыпском районе организована хирургическая и травматологическая служба для детей в режиме 24/7. Новое отделение оснащено современным оборудованием: аппаратурой ИВЛ, эндоскопической стойкой, видеоларингоскопом, хирургическим рентгенаппаратом (С-дуга), монитором пациента с функцией электроэнцефаллографии, стационарным и мобильным УЗИ-оборудованием.

«В отделении оборудована современная лаборатория, которая обеспечивает широкий перечень клинических и биохимических исследований. Палаты оснащены функциональными кроватями с автоматическим управлением. Медицинскую помощь детям оказывают мультидисциплинарные команды специалистов по разным специальностям. При необходимости проводятся консилиумы с ведущими врачами Украины с помощью телемедицинских технологий. Обеспеченность лабораторной, функциональной и рентгенологической диагностикой позволяет сократить до минимума время обследования пациентов и оказать квалифицированную помощь», — говорится в сообщении.

«Я желаю всем нашим деткам никогда не знать, что такое больница. Но, в случае необходимости, наши специалисты по современному оборудованию и в новых условиях готовы оказать высокопрофессиональную медицинскую помощь», — отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в Одесском роддоме №5 обеспечены комфортные условия пребывания и качественное оказание медицинской помощи беременным, роженицам и младенцам.

Фото и видео: «Одесса»

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