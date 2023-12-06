Одессу посетила делегация Посольства Швеции в Украине

В Одессе гостит Госсекретарь Министерства международного сотрудничества и внешней торговли Королевства Швеции Диана Янсе, Посол Швеции в Украине Мартин Оберг и другие члены шведской делегации.

Об этом сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Председатель Одесской ООГА Олег Кипер проинформировал шведских делегатов о ситуации по безопасности в Одесской области, постоянных террористических атаках России по гражданским объектам и портовой инфраструктуре Одесщины.

«В результате проведённой встречи ожидаем от шведской стороны помощи по укреплению безопасности региона. Подробности пока разглашать не можем», — сказал Кипер.

Госпожа Диана Янсе и господин Мартин Оберг отметили, что Королевство Швеция осуждает российские атаки и готова и дальше оказывать гуманитарную помощь региону.

Члены делегации побывали в Одесском роддоме №5.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, шведы ознакомилась с работой роддома, организацией укрытия и пообщались с пациентками. Сейчас в роддоме №5 находятся четыре роженицы из категории внутренне перемещённых лиц, а всего за полтора года полномасштабной войны здесь родилось около 600 младенцев у временно перемещённых женщин. В роддоме обеспечены комфортные условия пребывания и качественное оказание медицинской помощи беременным, роженицам и младенцам.

«Мы поражены тем, как одесские врачи, несмотря на войну, под обстрелами и ракетными атаками помогают появляться на свет маленьким украинцам. Мы и дальше будем поддерживать Одессу, поддерживать Украину, чтобы помочь на пути к победе», — подчеркнула Диана Янсе.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года в Одессу приехали с рабочим визитом представители Посольства Королевства Швеции в Украине — временный поверенный в делах Посольства Королевства Швеции в Украине г-н Леннарт Линнер и Первый секретарь Посольства Королевства Швеции в Украине г-н Эрик Петерсон.

Фото: ООГА, «Одесса»

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