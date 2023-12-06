Одесса отмечает День Вооружённых Сил Украины

6 декабря в рамках Дня Вооружённых Сил Украины в Одессе состоялось торжественное возложение цветов к Мемориалу защитникам Украины в сквере Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Мужество и отвага наших воинов уже вошли в мировую историю как символ героического сопротивления и непокорности. Мы гордимся нашими защитниками и верим в то, что вскоре российское зло будет окончательно побеждено. Слава Украине!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днём Вооружённых Сил Украины.

Фото: «Одесса»

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