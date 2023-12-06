Залужный: Снова и снова убеждаюсь: как бы трудно нам ни было, но точно не будет стыдно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Вооружённых Сил Украины.

Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

Генерал поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров за борьбу против российских оккупантов.

«Дорогие боевые побратимы и посёстры! Сегодня, в день Вооружённых Сил Украины, я благодарю всех, кто делает свою тяжёлую работу. Склоняю голову перед вашим подвигом! Особенно перед теми, кто сегодня в огне боёв и под обстрелами, в холодных замёрзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага», – сказал Залужный.

Он отметил, что украинские воины сражаются за будущее своих детей.

«Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Украина не сдаётся – благодаря вам. И благодаря вам я снова и внова убеждаюсь: как бы трудно нам ни было, но точно не будет стыдно», – заявил Главком.

Для справки. День ВСУ, профессиональный праздник украинских военных, был установлен постановлением Верховной Рады 1993 года. Он отмечается 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона «О Вооружённых силах Украины». Также дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy