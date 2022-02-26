Одесский бизнесмен перевёл на оборону Украины 31 миллион гривен

Совладелец частного морского порта ТИС Егор Гребенников решил перевести на оборону Украины 31 млн грн.

Он считает, что своими успехами предприниматели обязаны народу Украины, и пора возвращать долги, — об этом сам Гребенников написал в Facebook.

“Шок прошёл, уступив злобе и холодной решимости… Время испытаний отсекает всё лишнее, реальность проступает очень чётко. И она такова: я не мыслю себя без Украины, всё, что я умею, всё, что сделал и сделаю, находится в Украине. В предыдущие годы я покупал всё для помощи сам напрямую, но сейчас у нас совсем нет времени, поэтому сейчас мне кажется эффективным сделать следующее: 15 млн сегодня пойдут фонду «Вернись живым», на счета Территориальной обороны Одессы и фонда «Корпорация монстров», — отметил Гребенников.

Кроме того, 16 млн грн бизнесмен решил «распределить туда, где это даст максимальный эффект», важно, чтобы можно было проконтролировать правильное и быстрое использование.

Гребенников акцентировал, что поддержка ВСУ – дело совести каждого бизнесмена, каждый решает сам для себя.

«Знаю, что большинство капитанов украинского бизнеса уже много и активно помогают армии, – добавил бизнесмен. — Знаю, что есть такие, кто сейчас хочет сохранить максимум средств на чёрный день, и такие, кто на всякий случай сидят тихо и боятся открыто поддержать наших воинов, наивно думая, что они наберут баллы у потенциальных оккупантов и сохранят свои активы. Это можно понять. Но, ребята, это так не работает, расспросите пострадавший на оккупированных территориях бизнес», — отметил предприниматель.

Он также подчеркнул, что «своими успехами мы обязаны народу Украины, поэтому пора возвращать долги».

Как сообщала Одесса News, Благотворительный фонд «Корпорация монстров» объявил о готовности оказать поддержку семьям, которым придётся выехать и вывезти своих детей и пожилых людей в случае усиления военных действий на территории Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Украине.

Фото: facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.