США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $250 млн.
Заявление Блинкена опубликовано на сайте американского Госдепа, пишет издание ГОРДОН.
Отмечается, что это 54-й пакет, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года.
Новый пакет помощи от США включает:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты систем противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты TOW с оптическим наведением;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 млн патронов для стрелкового оружия;
- боеприпасы для разминирования препятствий;
- запчасти, медоборудование, техобслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«В новом году Конгрессу необходимо как можно скорее принять решение по дополнительному запросу президента по вопросам национальной безопасности, чтобы обеспечить продолжение поддержки Украины, а также возможность для Украины защититься от продолжающихся атак России, закрепить и расширить свои боевые успехи», – сказано в сообщении Пентагона.
Одесса News информировала, что американские сенаторы не проголосуют по пакету дополнительной помощи Украине до начала следующего года.
Всемирный банк 14 декабря объявил о выделении $1,34 млрд дополнительной финансовой помощи Украине для обеспечения критически важных государственных услуг на национальном и региональном уровнях в стране.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy