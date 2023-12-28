США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $250 млн.

Заявление Блинкена опубликовано на сайте американского Госдепа, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что это 54-й пакет, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года.

Новый пакет помощи от США включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты систем противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты TOW с оптическим наведением;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 15 млн патронов для стрелкового оружия;

боеприпасы для разминирования препятствий;

запчасти, медоборудование, техобслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«В новом году Конгрессу необходимо как можно скорее принять решение по дополнительному запросу президента по вопросам национальной безопасности, чтобы обеспечить продолжение поддержки Украины, а также возможность для Украины защититься от продолжающихся атак России, закрепить и расширить свои боевые успехи», – сказано в сообщении Пентагона.

Одесса News информировала, что американские сенаторы не проголосуют по пакету дополнительной помощи Украине до начала следующего года.

Всемирный банк 14 декабря объявил о выделении $1,34 млрд дополнительной финансовой помощи Украине для обеспечения критически важных государственных услуг на национальном и региональном уровнях в стране.

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