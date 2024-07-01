ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления РФ в Харьковской области

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела по российскому прорыву в Харьковской области. Так ГБР ответило начальнику штаба бригады Национальной гвардии «Азов» Богдану Кротевичу, ранее направившему в ГБР заявление с жалобой на Содоля.

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет УП, ГБР ответило Кротевичу, что рассмотрело его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСГВ «Хортица» Юрия Содоля.

Отмечается, что заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области, в котором дают правовую оценку действиям военного командования ОСГВ «Хортица» при планировании и проведении оборонных операций на этом направлении.

Одесса News информировала, что 23 июня Кротевич сообщил о своём письме в ГБР с призывом открыть расследование в отношении военного генерала, фамилию которого не назвал. По словам Кротевича, тот «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy