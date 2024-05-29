Владимир Зеленский совершил визит в Португалию: каковы цели

Владимир Зеленский 28 мая совершил официальный визит Португлию.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский в Лиссабоне встретился с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой. Глава Украинского государства поблагодарил за помощь со стороны Португалии в противодействии российской вооружённой агрессии и поддержку украинских граждан, нашедших убежище в этой стране.

Также Владимир Зеленский отметил выделение 100 млн. евро на закупку артиллерийских снарядов для нашего государства в рамках инициативы Чехии и участие Португалии в подготовке персонала Сил обороны Украины.

«Лидеры также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и отметили необходимость как можно более широкого представительства всех континентов на нём. Отдельное внимание Владимир Зеленский и Марселу Ребелу де Соуза уделили интеграции Украины в ЕС и НАТО. Президент Украины поблагодарил за поддержку нашей страны на этом пути», — говорится в сообщенгии.

В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину в восстановлении её территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Также она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила 11 двусторонних договоров безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

Фото: ОПУ

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