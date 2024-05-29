Трамп: В ответ на вторжение РФ в Украину он мог бы бомбить Москву

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова хочет баллотироваться на следующих выборах, удивил потенциальных спонсоров некоторыми высказываниями о внешней политике.

Об этом 28 мая пишет The Washington Post.

В последнее время Трамп регулярно проводит встречи с потенциальными донорами и уговаривает их пожертвовать для его кампании крупные суммы. Так, один из бизнесменов, по его словам, традиционно жертвовал республиканцам от $2–3 млн. Трамп же сказал, что следует пожертвовать $25–50 млн, иначе он будет «не очень счастлив».

По словам Трампа, в интересах бизнесменов жертвовать крупные суммы, так как в случае избрания действующего президента Джо Байдена для них якобы в разы повысятся налоги.

На встречах Трамп активно обсуждает вопросы, которые касаются внешней политики, инфляции и иммиграции. Например, на одном мероприятии он предположил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся в Тайвань, что удивило некоторых спонсоров, пишет издание.

Одесса News информировала, что Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021-й и планирует участвовать в выборах 2024 года.

Во время предвыборной кампании он неоднократно делал заявления, которые касаются Украины. В частности, говорил, что может закончить развязанную Россией войну в течение суток, высказывал мнение, что Украине, вероятно, для этого «придётся отдать часть территории», отмечал, что мог бы договориться с Россией и предотвратить войну ценой оккупации части Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy