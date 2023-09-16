В бою за Украину погиб житель Одесской области морпех Григорий Лазарев

20 июля во время выполнения боевой задачи в Донецкой области погиб житель Болградского района Григорий Лазарев.

Об этом в Facebook сообщила Болградская райгосадминистрация.

51-летний военнослужащий 88-го батальона морской пехоты Григорий Лазарев защищал нашу страну в самых горячих точках фронта. Дома его ждали жена, дочь и несовершеннолетний сын.

Они попрощались с ним 29 июля в г. Болграде.

Одесса News информировала о гибели от полученных смертельных ранений во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Водяное Донецкой области жителя города Южного Артура Померанцева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook, Бессарабия Информ

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