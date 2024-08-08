В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Цвигун, светлая ему память

На щите вернулся домой защитник из Балтской громады Одесской области Анатолий Цвигун.

Об этом сообщили в Балтской городской территориальной громаде.

28 июля 2024 года в громаде объявили День траура.

Похоронили воина в родном селе Чернече.

Одесса News сообщала, что 5 августа 2024 года Южненская городская громада попрощалась с погибшим на фронте жителем Южного Дмитрием Стружевским.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская гортергромада/Facebook

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