В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Цвигун, светлая ему память

На щите вернулся домой защитник из Балтской громады Одесской области Анатолий Цвигун.
Об этом сообщили в Балтской городской территориальной громаде.
28 июля 2024 года в громаде объявили День траура.
Похоронили воина в родном селе Чернече.
Одесса News сообщала, что 5 августа 2024 года Южненская городская громада попрощалась с погибшим на фронте жителем Южного Дмитрием Стружевским.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Балтская гортергромада/Facebook
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