Украина таки получит немецкие танки Leopard, только когда

Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил 11 января на пресс-конференции во Львове, пишет «Интерфакс-Украина».

«Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции. Вы знаете, что необходимо получить определённые официальные договорённости и согласия. Но сначала нам необходимо создать международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции», – сказал он.

Сколько именно танков предоставит Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооружённых силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит), а также другие танки (в последние недели в СМИ обсуждалось возможное предоставление американских основных танков Abrams и британских Challenger).

«Мы в рамках этой международной коалиции приняли решение о предоставлении первого танкового пакета, роты танков Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими ротами танков Leopard и других танков, которые будут предоставлены другими государствами, в скором времени поступит в Украину и сможет укрепить оборону Украины. Такое решение Польшей уже принято», – цитирует PAP главу Польского государства.

Анджей Дуда также заявил, что рота танков, которые Варшава готова предоставить Украине – это символическое количество, но Польша будет добиваться, чтобы её примеру последовали другие страны.

«Мы будем добиваться на международной арене, чтобы эта коалиция была создана целым рядом стран, которые будут вносить свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большое танковое подразделение. Рота – это небольшое подразделение, я бы даже сказал символическое, но если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или воинская часть ещё крупнее, фактически имеющая большое военное значение в обороне Украины – это то, чего мы хотим достичь».

Президент Польши надеется, что такое формирование, оснащённое техникой по стандартам НАТО, сможет создать «серьёзную блокаду, железную стену для российской агрессии против Украины».

10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам её визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнёры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что администрация президента США Джо Байдена должна поставить Украине американские танки. Об этом он написал в Twitter 10 января, информирует издание Гордон.

«Крайне важно, чтобы администрация Байдена поставила Украине современные тяжёлые танки из США, что побудит других западных союзников также отправить свои. Без них эта война будет продолжаться, принося страдания Украине и миру. Целью в 2023 году должно стать обеспечение Украины военными средствами, необходимыми для прекращения российской оккупации украинской земли. Современные тяжёлые танки незаменимы для этого дела», – написал сенатор.

Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идёт об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 января заявил, что не отрицает возможности поставок Украине тяжёлых танков. Отвечая на вопрос о вероятности получения Киевом среди прочего вооружения немецких танков Leopard или американских Abrams, он заявил: «Не исключаю. Но и обещать ничего не буду».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал танковую тему, обсуждавшуюся во Львове: «Мы обсуждали тематику танков, и действительно есть очень положительные сигналы и очень положительные решения. Мы ожидаем объединённого решения. Одно государство «леопардами» нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков Российской Федерации. Понятно, что наши люди всё уже показали — они крепче даже российских танков. Но тем не менее, мне кажется, что нашим партнёрам надо уже жалеть наших людей, потому что это сокровище и потенциал победы в этой войне, а не жалеть то или иное количество для передачи танков нашему государству», – сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжёлые танки, если это сделают «друзья и союзники».

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