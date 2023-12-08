В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Лалак, светлая ему память

На фронте при выполнении боевой задачи 20 сентября под Херсоном погиб житель Одесской области из села Петровка Андрей Лалак.

Об этом сообщает пресс-служба Великобуялицкого сельского совета Березовского района.

Андрей Лалак был командиром инженерно-сапёрного взвода, старшим сержантом.

Ему был 51 год.

Прощание с нашим защитником прошло 23 сентября в сёлах Великий Буялик и Петровке. Жители громады провели защитника с почестями «живым коридором».

Одесса News информировала, что 19 сентября на фронте погиб житель Мологовской громады в Одесской области Дмитрий Свирский – внук 95-летнего Коновалова Дмитрия Карповича, одного из последних ветеранов Второй мировой войны.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великобуялицкий сельсовет/Facebook

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