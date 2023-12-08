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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Лалак, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Лалак, светлая ему память

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На фронте при выполнении боевой задачи 20 сентября под Херсоном погиб житель Одесской области из села Петровка Андрей Лалак.

Об этом сообщает пресс-служба Великобуялицкого сельского совета Березовского района.

Андрей Лалак был командиром инженерно-сапёрного взвода, старшим сержантом.

Ему был 51 год. 

Прощание с нашим защитником прошло 23 сентября в сёлах Великий Буялик и Петровке. Жители громады провели защитника с почестями «живым коридором». 

Одесса News информировала, что 19 сентября на фронте погиб житель Мологовской громады в Одесской области Дмитрий Свирский – внук 95-летнего Коновалова Дмитрия Карповича, одного из последних ветеранов Второй мировой войны.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великобуялицкий сельсовет/Facebook

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