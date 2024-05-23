За уничтоженный корабль врага военный ВСУ получит 5 дней отпуска

Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную военную технику россиян.

Об этом говорится в постановлении правительства №585 от 21 мая.

Больше дней дополнительного отпуска будут давать военнослужащим за уничтоженные военные корабли и самолёты — по пять календарных дней.

За зенитно-ракетный комплекс, военный вертолёт, радиолокационные системы средств противовоздушной обороны, комплекс дальнего визуального наблюдения — по четыре дня.

Отмечается, что за уничтожение самоходной артиллерийской установки, реактивной системы залпового огня, танка, боевой машины десанта, бронетранспортёра, командно-штабной машины, боевой машины пехоты, артиллерийской системы, тяжёлого беспилотника большой дальности (радиус применения от 300 до 1 500 кг) ), крылатой или баллистической ракеты предусмотрели три дня дополнительного отпуска.

За уничтожение других бронеавтомобилей или грузовых автомобилей, средств контрбатарейной борьбы, радиоэлектронной борьбы, беспилотников средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлётный вес 150—500 кг) и средств радиоэлектронной разведки — два дня.

Один день дополнительного отпуска дадут за лёгкие беспилотники малой дальности (радиус применения до 70 км, взлётный вес 20-50 кг).

По решению командира воинской части, начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ отпуск также могут предоставлять другим военнослужащим (но не более трёх), принимавших непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники. Подтверждением уничтоженной техники являются журналы боевых действий, рапорт командира и видеозапись. В рапорте должны быть указаны дата, время, метод и тип уничтоженной техники.

Длительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году. Её могут предоставлять военнослужащим в течение календарного года с сохранением денежного довольствия без учёта времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец. По желанию самого военного такой отпуск может предоставляться одновременно с ежегодным основным отпуском или его частью. Неиспользованные в этом году дни отпуска на следующий год не переносятся.

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины 19 мая 2024 года поразили во временно оккупированном Севастополе малый ракетный корабль «Циклон» Черноморского флота страны-агрессора.

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