В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Пеку, светлая ему память

20 апреля от несовместимого с жизнью ранения, полученного во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области, погиб 42-летний житель села Кричуново Одесской области Валентин Пеку.

О гибели защитника Украины сообщила в Facebook Любашевская территориальная громада.

Прощание с Валентином прошло 28 апреля в селе Кричуново.

Как сообщала Одесса News, 22 апреля 2022 года в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб 33-летний стрелок третьей стрелковой роты одной из винских частей ВСУ, житель села Затишье Одесской области Александр Чайковский.

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Фото: Любашевская тергромада/Facebook

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