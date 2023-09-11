Раненые воины из Киева отдохнули на инклюзивном пляже в Одессе

9 сентября Одессу посетили защитники Украины, получившие ранения и пользующиеся креслами.

По сообщению официального сайта «Одесса» горсовета, воины побывали на инклюзивном пляже – единственном в Украине, где высоко оценили работу городских властей по созданию доступной среды.

Одесса News информировала, что инклюзивный пляж был создан и открыт в партнёрстве с бизнесом ещё до начала полномасштабного вторжения в Украину, но сегодня его актуальность значительно возросла.

«Мы будем и дальше работать и развиваться в направлении организации доступной среды, учитывая все рекомендации, которые мы получаем», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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